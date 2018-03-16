Рябков: Россия расширит "черный список" в ответ на новые санкции США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о том, что Москва в ответ на последние санкции Вашингтона дополнит свой "черный список" новой "группой американских деятелей". Об этом информирует РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что готовящиеся ответные меры - это не выбор и не метод Москвы.

При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений. Он также призвал американских политиков задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая российско-американские отношения.

Накануне сообщалось, что Минфин США подготовил новый санкционный список, в который вошли 19 физических лиц и 5 организаций из России. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела.