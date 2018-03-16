Россия призвала США размежевать сирийскую оппозицию и террористов

В Астане началась встреча по сирийскому урегулированию министров иностранных дел России, Ирана и Турции - стран-гарантов астанинского процесса.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, собравшиеся в Астане не одобряют тех, кто взял курс на раздел Сирии, стремясь, чтобы "на месте Сирии появились мелкие княжества".

"Надеюсь, что и международная коалиция по борьбе с терроризмом во главе с США осознает, что надо не выгораживать террористов в Восточной Гуте, а бороться с терроризмом, в том числе с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - Прим. "РГ"). Еще раз подчеркиваем необходимость размежевать светскую оппозицию и террористов из "Джебхат ан-Нусры" и других подобных группировок, о чем неоднократно говорилось ранее", заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров отметил вклад казахской стороны в сирийское урегулирование. По его словам, предоставленная властями Казахстана площадка позволила добиться существенного прогресса в деле сирийского урегулирования, включая создание зон деэскалации, освобождение пленных, доставку гуманитарной помощи, разминирование другие аспекты.

На встрече будет обсуждаться ситуация в Сирии в свете текущей ситуации, с учетом наступления правительственных войск в пригороде Дамаска - Восточной Гуте и положения в других провинциях страны, где продолжаются боевые действия.

По итогам встречи планируется принятие документа, в котором будут обозначены направления развития астанинского процесса.

Встреча проводится без участия наблюдателей и представителей сирийских сил, как правительственных, так и оппозиционных. Ранее предполагалось, что в казахскую столицу прибудет спецпосланник по Сирии генсека ООН Стаффан де Мистура, однако он не смог приехать по причине здоровья. Поэтому в Астану прилетел его заместитель Рамзи Изеддин Рамзи.

Нынешняя встреча по сирийскому урегулированию в Астане - восьмая по счету. Предполагается, что она предварит саммит России, Ирана и Турции.



