Samsung поменяет в России старые iPhone на новые Galaxy S9

Компания Samsung объявила о старте продаж в России новых флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+. Стоимость младшей модели в базовой комплектации с 64 гигабайтами памяти составляет 59990 рублей, "плюсовой" - 66990 рублей.

Смартфоны доступны в корпусах трех цветов - титан, ультрафиолет и черный бриллиант.

Одновременно с этим Samsung запускает в России программу trade-in. Ее участники могут принести свой старый смартфон в официальный салон Samsung или магазин компании-партнера и получить скидку на приобретение нового флагмана.

В программе trade-in могут принять участие смартфоны Samsung серии S, начиная с Galaxy S5, серии A

начиная с 2016 года выпуска, Galaxy Note5, а также некоторые модели iPhone. Сумма скидки может составлять до 40 тысяч рублей.

Отметим, что у ряда продавцов новинки уже продаются дешевле официальной стоимости.