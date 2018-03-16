Среди пострадавших на курорте Гудаури есть граждане России

Четверо граждан России пострадали на грузинском горнолыжном курорте Гудаури из-за неисправности канатной дороги.

"Мы сразу связались с ситуационно-кризисным центром МИД РФ, где нам сообщили, что в результате аварии на канатной дороге пострадали четыре российских туриста. Все они прошли медицинское обследование, которое установило, к счастью, что серьезных повреждений у наших соотечественников нет - только ушибы и царапины. Госпитализация им не потребовалась", - приводит слова советника руководителя Федерального агентства по туризму Светланы Сергеевой РИА Новости. По имеющимся сведениям, всего пострадали восемь человек, среди которых двое граждан Украины, один - Грузии, а также подданная Швеции.

Как сообщается в МВД Грузии, инцидент случился по причине "аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении". Некоторых из находившихся на сидениях людей скинуло со своих мест, вследствие чего они получили травмы разного уровня тяжести. По факту инцидента начато расследование.