США предостерегли от продажи ракет Javelin Украине

Продажа США противотанковых комплексов Javelin Украине негативным образом скажется на отношениях между РФ и США. Об этом сообщает американский военный аналитик, бывший подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в издании National Interest.

Дэвис отмечает, что повышение безопасности Украины не должно стоить Штатам ухудшения отношений с Россией.

"Необходимо изменить подход, которым руководствуется правительство США в своих действиях на международном уровне", - подчеркивает автор.

Как сказано в статье, если США готовы помогать Украине, то вправе рассчитывать в критический момент и на помощь с ее стороны. Однако Киев сегодня нельзя назвать союзником Вашингтона.

Кроме того, по мнению Дэвиса, количество проданных ракет не способствует существенному увеличению военного потенциала Украины.

Напомним, что 1 марта Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin на 47 миллионов долларов. Тогда в американском Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности заявили, что предлагаемая сделка "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США".