У Кокорина диагностировали разрыв крестообразных связок колена

Футболист "Зенита" и сборной России Александр Кокорин прошел медицинское обследование послы травмы колена, полученной им во вчерашней встрече Лиги Европы с "РБ Лейпцигом".

Как сообщает официальный сайт питерского клуба, у форварда диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Кокорин - уже третий игрок нашей национальной команды, разорвавший в этом году "кресты". Ранее такую же травму получили спартаковец Георгий Джикия и Виктор Васин из ЦСКА.

С высокой долей вероятности Кокорин, как и Джикия с Васиным, пропустит домашний чемпионат мира. О точных сроках восстановления Александра станет известно чуть позже, вероятно, завтра. Как правило, из-за разрыва крестообразных связок колена игроки пропускают от шести до девяти месяцев. Хотя иногда бывают и исключения, но они редки.

Напомним, что уже на следующей неделе сборная России, в которую был вызван Кокорин, проведет первый контрольный матч в этом году. 23 марта в Москве наши футболисты встретятся с пятикратными чемпионами мира бразильцами. А уже 27 числа россияне сыграют в Санкт-Петербурге с Францией.