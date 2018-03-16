В Германии указали на отсутствие доказательств в "деле Скрипаля"

Экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль потребовал от Великобритании доказательств по делу об отравлении бывшего полковнику ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, сообщает газета Die Welt.

"Эта история напоминает плохой сюжет из сериала о Джеймсе Бонде. Сначала нужно провести детальное расследование по факту инцидента, а затем выдвигать причудливые подозрения в адрес российской стороны. Следует поручить Организации по защите от химического оружия (ОХЗО) проверить все факты", - особо отметил Габриэль.

По словам политика, граждане Германии и других европейских стран не должны позволить втянуть себя во более острую дискуссию по поводу событий в Солсбери, в которой уже назначили виновного и выдвигаются все более изощренные теории заговора. В этой связи Габриэль покритиковал совместное заявление лидеров Германии, Франции, Великобритании и США, где "с высокой степенью вероятности" вина за нападение возлагается на Россию. "Нельзя никого обвинять, пока не доказано обратного", - подчеркнул экс-министр.