В школах усилят работу психологических служб

Подросткам, которые 19 января напали на учеников и педагога в школе в Улан-Удэ, по решению суда продлили срок ареста. Двое обвиняемых останутся под стражей еще на четыре месяца, говорится в официальном сообщении на сайте суда.

После нескольких резонансных ЧП в школах принято решение усилить работу психологических служб и постараться обеспечить психологами все школы страны. К сожалению, это очень непростая задача, так как по словам министра образования и науки Ольги Васильевой, в школах сейчас работает только 800 психологов, в детских садах - лишь 400. Что еще, кроме бесед по душам, можно предпринять в отношении агрессивного подростка или ученика с асоциальным поведением? По данным Минобрнауки в России действует несколько десятков специальных воспитательных закрытых и открытых учреждений, где находится более 5 тысяч подростков. Есть колонии для несовершеннолетних, где содержатся дети от 14 лет. По данным из открытых источников таких колоний 62, они есть в 54 регионах.

Однако наказание и меры воздействия можно принять к неадекватным ученикам только тогда, когда они уже совершили что-то противоправное. Даже отъявленного хулигана не так-то просто выгнать из школы. Чтобы перевести его на другую форму обучения или в вечернюю или коррекционную школу, нужно согласие родителей и добровольное посещение разных комиссий. А если родители не желают - все ответственность, увы, падает на школу.