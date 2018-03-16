В Бурятии напавшим на школу подросткам продлили арест

На четыре месяца продлен срок пребывания под стражей подростков, обвиняемых в нападении на школу в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда республиканского центра.

- Постановлением суда данные ходатайства следствия были удовлетворены. В отношении обоих несовершеннолетних срок содержания под стражей продлен до 19 июля нынешнего года, - рассказала пресс-секретарь суда Алена Носкова.

Напомним, ЧП произошло 19 января в средней школе поселка Сосновый бор Улан-Удэ. 15-летний подросток с топором и зажигательной смесью ворвался в кабинет, где занимались ученики седьмого класса, и устроил бойню. Нападавший серьезно ранил семь человек, включая учительницу.

СК установило, что случившееся было заранее спланировано: сначала в класс полетела бутылка с "коктейлем Молотова", а когда школьники побежали на выход, спасаясь от огня, подросток ворвался в кабинет и принялся не глядя махать топором. По подозрению в соучастии в преступлении задержаны двое знакомых нападавшего.