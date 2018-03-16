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16.03.2018 15:46
Рубрика: Спорт

"Венгер, уходи из "Арсенала". Представляем соперника ЦСКА в Лиге Европы

Текст: Артур Нанян
Московский ЦСКА встретится в четвертьфинале Лиги Европы с одним из фаворитов турнира - лондонским "Арсеналом". Первый матч пройдет 5 апреля, ответный - 12 числа.

Если откровенно, армейцам не повезло со жребием. Им могли попасться куда менее именитые соперники вроде лиссабонского "Спортинга" или австрийского "Зальцбурга". Но с другой стороны, "Арсенал" - одна из самых непредсказуемых команд в Европе. Лондонцы могут эффектно переиграть набравший форму "Милан", но могут и проиграть условному "Борнмуту" и "Суонси".

Впрочем, в последнее время "канониры" радуют своих болельщиков. Три победы подряд, причем две из них одержаны в дуэли с "Миланом" - неплохие показатели. Однако в чемпионате Англии команда идет на шестом месте. И вряд ли она сумеет попасть по итогам сезона в первую четверку. А это означает, что единственный путь в Лигу чемпионов для "Арсенала" - триумф в Лиге Европы.

Фото: EPA/JAVIER ETXEZARRETA
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Главная проблема лондонского клуба прямо сейчас - шумиха вокруг будущего главного тренера "пушкарей" Арсена Венгера. С 1996 года француз работает в Лондоне. Но в последнее время болельщики "Арсенала" все чаще требуют отставки специалиста. И, надо отметить, у них для этого есть все основания. Команда уже давно не борется за чемпионство, не может пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, а в этом сезоне так и вовсе впервые при Венгере не попала в основную сетку самого престижного клубного турнира континента.

"Спасибо за воспоминания, но пора уйти", "Венгер аут", - баннеры такого содержания не редкость на домашних матчах "Арсенала". Но сам француз уходить не собирается. Более того, по данным британских СМИ, он готов продлить истекающий летом 2019 года контракт. И, таким образом, задержаться в Лондоне еще на несколько лет.

Состав у "Арсенала", даже несмотря на уход Алексиса Санчеса зимой в "Манчестер Юнайтед", крепкий. После долгих переговоров продлил контракт Месут Озил, усилили "канониров" Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг, разыгрались Аарон Рэмзи и Джэк Уилшир. Так что звезд в нынешнем "Арсенале" хватает.

Если говорить об истории встреч ЦСКА с "пушкарями", то команды встречались дважды. Было это на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2006/07. В первом матче армейцы победили дома 1:0, а в ответном разошлись миром - 0:0, хотя англичане создали кучу моментов у ворот Игоря Акинфеева.

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