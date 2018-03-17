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17.03.2018 19:37
Рубрика: Власть

ЦИК: Видеонаблюдение на выборах будет работать на 43 тысячах участков

Текст: Галина Мисливская

В день выборов президента 18 марта свыше 80 млн избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 избирательных участках, оборудованных системами видеонаблюдения, сообщает сайт Центризбиркома.

Трансляции изображения будет доступна на сайте www.nashvybor2018.ru. Видеокамеры начнут передавать сигнал в интернет 07:00 (по местному времени) 18 марта трансляция продлится до завершения работы комиссий по подсчету голосов.

Кроме того, впервые установлены камеры видеонаблюдения во всех территориальных избирательных комиссиях (ТИК) страны. Трансляция с них начнется в 20:00 по местному времени. Пользователи интернета смогут увидеть процесс приема протоколов УИК об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Суммарно средствами видеонаблюдения оборудованы 46 046 объектов, то есть все, которые планировались Центризбиркомом.

Подробно о работе портала Нашвыбор2018.рф читайте в материале "РГ".

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