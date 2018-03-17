Две китайских компании вошли в топ-20 самых дорогих автобрендов мира

Китайские компании продолжают свое наступление на лидерские позиции мирового авторынка.

Как следует из опубликованного в марте рейтинга стоимости автобрендов, по версии Brand Finance, в свежий топ-20 вошли сразу два представителя Поднебесной - Haval и Geely. Первый за счет роста на 124% занимает 16 место, второй, добавив к и без того раскрученному бренду 62%, - 18-е, тогда как в 2017-м они были на 29 и 22 позициях соответственно. Бренд Haval оценивается на данный момент экспертами в 6,8 млрд долларов, Geely - 6,0. Для сравнения: идущий следом BYD - 3,4 млрд.

"Китайские бренды добились значительного роста и достигли показателей ведущих мировых компаний. Во многом это произошло благодаря их успеху на домашнем рынке, который на данный момент является крупнейшим в мире. Эти бренды будут вскоре готовы выйти за пределы китайского рынка, и, что ожидаемо, начнут приобретать западные компании, чтобы развиваться на международном уровне", - сказал генеральный директор Brand Finance Дэвид Хей.

Судя по примеру Geely - это уже происходит. В феврале владелец этой компании стал крупнейшим акционером компании Daimler (которой принадлежит самый ценный автобренд мира - Mercedes-Benz), приобретя 9,7% акций. Благодаря сотрудничеству с немцами китайцы намерены сделать серьезный прорыв в производстве электромобилей. Напомним, в структуру Geely уже входят такие бренды, как шведский Volvo, британский Lotus и малайзийский Proton.

В случае с Haval такой сценарий, пожалуй, невозможен, поскольку это не самостоятельный бренд на авторынке - он входит в структуру Great Wall Motors. Однако общее число кроссоверов, проданных на местном и мировом рынках, - свыше 850 тысяч за 2017 год - красноречиво свидетельствует о глобальных амбициях производителя.

На российском рынке и Geely, и Haval предлагают по четыре модели автомобилей.

В топ-10 самых дорогих брендов вошли Mercedes-Benz, Toyota, BMW, Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi и Chevrolet.