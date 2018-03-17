Миноборны России: США не пускают в Ракку гуманитарные организации

Соединенные Штаты не пускают в сирийскую Ракку гуманитарные организации, а также миссии ООН для оценки ситуации на месте. Из-за этого не удается определить объемы экстренной помощи населению, заявили в Минобороны РФ.

Там также отметили, что более 500 местных жителей погибли в результате взрывов боеприпасов и самодельных бомб. Под завалами сейчас находятся тысячи тел. Трупы разлагаются, уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.

При этом в населенном пункте не без помощи США формируются так называемые органы власти из "Демократической федерации Северной Сирии", которые насильно заставляют людей оставаться в разбомбленных международной коалицией районах, препятствуя их выезду в безопасные районы.