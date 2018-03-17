Новости

"Урал" разгромил "СКА-Хабаровск" в выездном матче ЧР 13:45
Доходы ФИФА за 2017 год увеличились на 300 млн долларов 13:38
Косачев надеется, что власти Украины не допустят акций устрашения российских избирателей 13:21
В Красноярск доставили выпавшие из самолета золотые слитки 13:08
В Брюсселе на выборах президента РФ проголосуют потомки Пушкина 13:05
"Газпром" купит турбины Siemens для Грозненской ТЭС 13:04
В Самарской области четыре человека погибли при пожаре 12:54
В судах Москвы введены дежурства в связи с выборами президента РФ 12:34
Патриарх Кирилл предложил восстановить традицию служения священников при вузах 12:30
Наталия Солженицына сожалеет, что Макрон не посетил стенд РФ на салоне 12:15
В Чечне при взрыве газа в доме погиб ребенок 12:12
В Прикамье сошли с рельсов вагоны грузового поезда 12:09
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России 11:58
Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США "Северный поток-2" 11:54
В Якутии мать и двое детей погибли в ДТП 11:42
Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата 11:33
Косачев: За выборами президента будет следить рекордное число международных наблюдателей 11:33
СМИ: Бизнесмена Глушкова могли задушить в Лондоне собачьим поводком 11:23
Захар Прилепин не исключил, что напишет новую книгу о событиях в Донбассе 11:20
В туннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве сгорел автомобиль 11:18
Под Воронежем в ДТП с фурой погиб водитель легковушки 11:12
В воскресенье в центре Москвы изменится движение 11:11
В Петербурге двое мужчин на снегоходе провалились в воду 11:10
Посол РФ в Лондоне сделал заявление в связи с выборами президента РФ 11:06
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России
17.03.2018 12:15
Рубрика: Культура

Наталия Солженицына сожалеет, что Макрон не посетил стенд РФ на салоне

Текст: Анастасия Кейзерова

Наталия Солженицына выразила сожаление по поводу отмены визита президента Франции Эмманюэля Макрона на стенд России на Международном книжном салоне в Париже, передает ТАСС. Об этом она заявила во время встречи на ярмарке, посвященной творчеству Александра Солженицына.

"Хорошо бы, чтобы не было той печальной ситуации, которая произошла вчера на этом салоне, когда президент Макрон не пришел на русский стенд, хотя Россия почетный гость на салоне", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к критике современной России на Западе, Солженицына подчеркнула, что "любая критика в состоянии истерии не может быть справедливой".

Фото: Посольство Российской Федерации во Франции
В Париже открылся книжный салон, на котором Россия - почетный гость

"Мы видим, что политизируется все, и это очень плохо, - сказала Солженицына. - Чем больше будут говорить писатели, танцоры, певцы, музыканты, спортсмены, тем больше все-таки надежды, что мир не сойдет окончательно с ума".

Солженицына также подчеркнула, что "сегодня ничто не может оставаться вне политики в таком глобальном мире, который наступил". "Но важно, чтобы внутри литературы и любого вида искусства все-таки превалировали общечеловеческие ценности, и тогда есть какой-то шанс на то, что даже в оппонентах будет уважаться человеческое существо", - надеется вдова писателя.

Она отметила, что, "когда кончилась холодная война, у западного мира возникло ложное ощущение, что Россия больше не игрок и вообще не важна во всех аспектах, не только политических". "Я сужу по тому, что все кафедры русского языка в Америке, во Франции, всюду пошли вниз. Это большая ошибка, но она повлекла за собой то положение вещей, которое есть сегодня", - считает Солженицына.

Напомним, что желание обойти стороной российский стенд, Макрон выразил еще накануне. "Я решил не посещать официальный стенд России, чтобы выразить солидарность с нашими британскими друзьями", - заявил французский лидер. Макрон подразумевал инцидент с покушением на Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвинила Россию.

Кстати, Наталья Тюрин, директор парижского магазина Globe, торгующего книгами на русском языке, сообщила, что направила открытое письмо Эмманюэлю Макрону. Об этом пишет агентство France-Presse.

"Ваш бойкот стенда России, страны, ставшей в этом году почетным гостем салона в Париже, стал для меня подлинным холодным душем", - пишет Тюрин, которая также является директором издательства Louison Editions, специализирующегося на современной российской литературе. Тюрин подчеркивает, что "такой бойкот неизбежно негативно скажется на сделанных ею инвестициях".

Главное сегодня

Силуанов: Минфин может в этом году еще раз разместить евробонды
Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США "Северный поток-2"
Более 7 тысяч человек вышли из Восточной Гуты в субботу
Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР