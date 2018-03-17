Наталия Солженицына сожалеет, что Макрон не посетил стенд РФ на салоне

Наталия Солженицына выразила сожаление по поводу отмены визита президента Франции Эмманюэля Макрона на стенд России на Международном книжном салоне в Париже, передает ТАСС. Об этом она заявила во время встречи на ярмарке, посвященной творчеству Александра Солженицына.

"Хорошо бы, чтобы не было той печальной ситуации, которая произошла вчера на этом салоне, когда президент Макрон не пришел на русский стенд, хотя Россия почетный гость на салоне", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к критике современной России на Западе, Солженицына подчеркнула, что "любая критика в состоянии истерии не может быть справедливой".

"Мы видим, что политизируется все, и это очень плохо, - сказала Солженицына. - Чем больше будут говорить писатели, танцоры, певцы, музыканты, спортсмены, тем больше все-таки надежды, что мир не сойдет окончательно с ума".

Солженицына также подчеркнула, что "сегодня ничто не может оставаться вне политики в таком глобальном мире, который наступил". "Но важно, чтобы внутри литературы и любого вида искусства все-таки превалировали общечеловеческие ценности, и тогда есть какой-то шанс на то, что даже в оппонентах будет уважаться человеческое существо", - надеется вдова писателя.

Она отметила, что, "когда кончилась холодная война, у западного мира возникло ложное ощущение, что Россия больше не игрок и вообще не важна во всех аспектах, не только политических". "Я сужу по тому, что все кафедры русского языка в Америке, во Франции, всюду пошли вниз. Это большая ошибка, но она повлекла за собой то положение вещей, которое есть сегодня", - считает Солженицына.

Напомним, что желание обойти стороной российский стенд, Макрон выразил еще накануне. "Я решил не посещать официальный стенд России, чтобы выразить солидарность с нашими британскими друзьями", - заявил французский лидер. Макрон подразумевал инцидент с покушением на Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвинила Россию.

Кстати, Наталья Тюрин, директор парижского магазина Globe, торгующего книгами на русском языке, сообщила, что направила открытое письмо Эмманюэлю Макрону. Об этом пишет агентство France-Presse.

"Ваш бойкот стенда России, страны, ставшей в этом году почетным гостем салона в Париже, стал для меня подлинным холодным душем", - пишет Тюрин, которая также является директором издательства Louison Editions, специализирующегося на современной российской литературе. Тюрин подчеркивает, что "такой бойкот неизбежно негативно скажется на сделанных ею инвестициях".