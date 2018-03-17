Останки Сальвадора Дали вновь захоронили в испанском театре-музее

Останки Сальвадора Дали, эксгумированные в июле прошлого года для установления отцовства, вновь захоронили на территории театра-музея в испанском Фигерасе.

Напомним, поводом для вскрытия могилы стал иск Пилар Абель, которая заявила, что она дочь знаменитого художника-сюрреалиста. По словам женщины, ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов встречалась с Дали, когда работала в доме его друзей в Кадакесе.

Чтобы выяснить, правда это или нет, специалистам пришлось изучить образцы двух больших костей, волосы и ногти художника. Анализ ДНК показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом Пилар Абель.

Проводившие эксгумацию люди отметили, что тело Дали хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, даже усы сохранили свою форму, передает РИА Новости.