Посол РФ в Лондоне сделал заявление в связи с выборами президента РФ

Посол России в Великобритании Александр Яковенко выступил с заявлением в связи с предстоящими 18 марта в РФ выборами президента.

"Особенно тронуты сообщениями избирателей в контексте предстоящих выборов Президента России. Несколько человек предложили нам помочь с организацией голосования. А одна пожилая пара из Портсмута, просившая нас дать возможность проголосовать на дому, решила в знак поддержки перебраться к знакомым в Лондон, чтобы не возлагать на Посольство дополнительного бремени. Спасибо вам!", - говорится в сообщении посла, размещенного на сайте российского диппредставительства в Лондоне.

Яковенко заверил, что возглавляемое им посольство организует процесс голосования "в полном соответствии с законом согласно первоначальным планам".

"Приглашаем всех россиян воспользоваться правом избрания главы государства!" - говорится в заявлении.

Посол также поблагодарил всех сограждан, которые обращаются в посольство с выражением поддержки и солидарности в связи с отъездом из Великобритании российских дипломатов.

Напомним, что высылку из Соединенного Королевства дипломатов РФ повлек за собой инцидент с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочь. Власти Великобритании обвинили в случившемся Москву, однако никаких доказательств при этом не привели. Высылаемые дипломаты и члены их семей должны покинуть страну 20 марта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты и будут доведены до британской стороны в ближайшее время.