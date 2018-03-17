Посол Великобритании в Москве вызван в МИД России

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в министерство иностранных дел России.

"В МИД РФ в субботу будет вызван посол Великобритании", - сообщили ТАСС в российском дипломатическом ведомстве.

На Смоленской площади не стали приводить подробности приглашения британского дипломата.

Напомним, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты и будут доведены до британской стороны в ближайшее время.

Таким образом в ведомстве отреагировали на намерение британского правительства выслать 23 российских дипломата из Соединенного Королевства в связи с ситуацией вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

