Постпред РФ: В России никогда не было программы под названием "Новичок"

"В РФ никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе "Новичок", но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так - "Новичок", - рассказал Шульгин, слова которого приводит ТАСС.
"Можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось, и вполне может быть так, что это вещество могло быть использовано из этих арсеналов, из этих запасов", - добавил российский постпред.
При этом Шульгин отметил, что эксперты ОЗХО не установят источник вещества, которым в Великобритании был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Для этого требуется проведение консультаций между Москвой и Лондоном.
"Они смогут лишь рассмотреть формулу вещества, распознать, к какой категории оно принадлежит, но они точно не смогут установить, откуда это вещество. Для этого потребуется диалог между РФ и Великобританией, прямой или непрямой, есть множество способов его обеспечить", - считает Шульгин.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.
Предполагается, что они были отравлены веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок". В настоящее время они продолжают находиться в больнице.