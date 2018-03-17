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17.03.2018 12:42
Рубрика: Власть

Постпред РФ: В России никогда не было программы под названием "Новичок"

Текст: Станислав Хамдохов
В России никогда не существовало программы под кодовым названием "Новичок", а на Западе соответствующие разработки велись. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"В РФ никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе "Новичок", но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так - "Новичок", - рассказал Шульгин, слова которого приводит ТАСС.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось, и вполне может быть так, что это вещество могло быть использовано из этих арсеналов, из этих запасов", - добавил российский постпред.

При этом Шульгин отметил, что эксперты ОЗХО не установят источник вещества, которым в Великобритании был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Для этого требуется проведение консультаций между Москвой и Лондоном.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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"Они смогут лишь рассмотреть формулу вещества, распознать, к какой категории оно принадлежит, но они точно не смогут установить, откуда это вещество. Для этого потребуется диалог между РФ и Великобританией, прямой или непрямой, есть множество способов его обеспечить", - считает Шульгин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.

Предполагается, что они были отравлены веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок". В настоящее время они продолжают находиться в больнице.

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