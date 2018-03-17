Хуснуллин: Новые станции "салатовой" ветки почти готовы

В ближайшие дни новый участок "салатовой" ветки московского метро откроется для пассажиров. Об этом журналистам в субботу рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, осмотрев станцию "Селигерская".

Как уже писала "РГ", на новом участке - три станции: "Окружная", "Селигерская" и "Верхние Лихоборы". Все они откроются одновременно, когда закончатся комплексные испытания. "Сейчас тестируется система оповещения, персонал обживается на новом месте", - сказал Хуснуллин. Уже готовы кассовые залы, комната полиции, работают эскалаторы, по новому участку ездят поезда.

"Конкретную дату запуска мы пока не называем, - заявил заммэра. - Ведь метро требует повышенного внимания. Все станции откроются, как только будут подписаны документы о вводе в эксплуатацию". Глава города поставил перед стройкомплексом задачу запустить движение в течение ближайшей недели. К лету подрядчики закончат благоустройство.

Новые станции дадут шаговый доступ к метро жителям районов Бескудниково и Западное Дегунино. В ближайшие годы здесь будет построено несколько новых кварталов по программе реновации, поэтому подземка придется весьма кстати. В дальнейшем, напомнил Хуснуллин, на "Селигерской" появится пересадочный узел, где в числе прочего будет многофункциональный ТЦ и международный автовокзал.