Метро придет в Рассказовку к лету

Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от "Раменок" до "Рассказовки" должны запустить к лету этого года. Такой срок обозначил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Речь идет о станциях "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". По словам Хуснуллина, работы ведутся активно на всех этих объектах, а также на депо "Солнцево", которое будет обслуживать линию. Стройка почти везде идет в одном темпе. По мере готовности станции начнут передавать метрополитену, эта процедура начнется с "Рассказовки". Дополнительные силы метростроевцы сосредоточат на "Солнцево" и "Говорово". В скором времени на эти стройки направят еще 1200 работников.

В перспективе, как уже писала "РГ", "желтая" ветка метро дойдет до аэропорта Внуково. По предварительной информации, после "Рассказовки" на линии появятся еще две станции: "Пыхтино" и "Внуково".