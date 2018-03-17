Названы новые районы переселения по программе реновации в Москве

Следующий этап переселения москвичей по программе реновации начнется в Западном округе. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что процесс может начаться уже этим летом.

Более конкретные даты назвать сложно: нужно сначала дождаться, когда москвичи осмотрят жилье и выберут варианты, сказал Хуснуллин. Но пока большинство переселенцев выражает одобрение сразу же. "При этом 10% участников программы специально доплачивают, чтобы получить квартиры большей площади", - добавил заммэра.

До конца года может начаться и реновационное переселение в районе нового метро "Селигерская". Как подчеркнул Хуснуллин, здесь уже есть стартовые дома, отделка которых идет по улучшенным стандартам.