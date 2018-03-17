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17.03.2018 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В омской многоэтажке взорвался газовый баллон

Текст: Нина Рузанова

Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в омской многоэтажке.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Омской области, взрыв произошел около 16.45 по местному времени. Сообщение поступило на пульт диспетчера.

В Чечне при взрыве газа в доме погиб ребенок

Из-за хлопка газовоздушной смеси в девятиэтажном доме на улице 3-я Молодежная загорелись балконы со ворого по пятый этажи. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Было эвакуировано 89 человек, из них 12 детей.

Из зоны задымления пожарные вывели семнадцать жильцов, при спасении применялись специальные дыхательные аппараты. Трое пострадавших переданы врачам, двое госпитализированы, третий от госпитализации отказался.

По предварительным данным, газовый баллон принес в дом автовладелец. Баллон взорвался при заправке.

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