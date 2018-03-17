Какие объекты построены за четыре года в российском Крыму

16 марта исполнилось четыре года историческому референдуму о возвращении Крыма в состав РФ. 18 марта в Москве был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. И лучшим поздравлением крымчанам с этой датой стали не пафосные речи чиновников, не торжественные собрания и концерты, а крупнейшие инфраструктурные объекты.

Их проектирование началось сразу же после свободного волеизъявления крымчан. Ведь после того, как Украина в 2014 году по сути превратила Крым в остров и взяла его в плотное удушающее кольцо, времени на раздумья и раскачку не было: надо было не только как можно быстрее снять вызванные блокадами инфраструктурные ограничения, но и превратить полуостров в своего рода эталонный регион России. Конечно же, это задача не на пятилетку, не на 10 и даже не на 20 лет. Но мощный импульс, приданный социально-экономическому развитию полуострова в 2014-м, сегодня позволяет не только мечтать, но и видеть своими глазами реальные достижения.

Самый грандиозный проект, реализованный за эти годы - у всех на слуху и на виду - это Крымский мост, по автодорожной части которого уже в мае 2018 года поедут первые автомобили и автобусы. Он станет главной транспортным каналом, связывающим полуостров с материком и архитектурным символом воссоединения Крыма и России. Кстати, и в запущенном "Роскосмосом" на нынешней неделе проекте "ТерраТех" можно увидеть, как выглядел Крымский мост из космоса на разных этапах строительства, и что представляет он собой сейчас. Разрешение картинок со спутников очень высокое: например, можно почти на весь экран компьютера вывести изображение железнодорожной и автоарки моста.

Можно бесконечно перечислять цифры, подтверждающие масштаб этого проекта, но больше всего поражает скорость строительства: ведь еще два года назад в Керченском проливе ничего не было - ни свай, ни опор, ни пролетов. А в декабре 2017-го, после установки арок и надвижки последних пролетов, каркас автодорожной части моста был готов, после чего строители вышли на финишную прямую. Сейчас мост асфальтируют, устанавливают на нем мачты освещения, барьерное ограждение, монтируют датчики и систему навигации. На объекте по-прежнему трудятся более 13 тысяч человек, а с берега полуострова за ними наблюдают жители Керчи - инженерное чудо выросло, поднялось к небесам и хорошеет на их глазах. Оно уже стало архитектурным украшением их города, а еще через пару месяцев по нему можно будет и проехать за рулем своего авто. Параллельно строится железнодорожная часть моста, которая по графику сдается позже - летом 2019-го.

- Автодорожную часть моста сдадим досрочно, - уверен председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг. - Это стало возможным благодаря работе наших строителей. Их усилиями удалось выполнить ряд работ со значительным заделом по срокам при соблюдении всех технологий.

Сразу за мостом - еще одна грандиозная стройка. Это автоподход к Крымскому мосту, который будет сдан в эксплуатацию одновременно с мостом. Сейчас, по подсчетам подрядчика, дорожная инфраструктура со стороны Керчи готова на 80 процентов. На семи километрах автоподхода на четырех полосах движения уже уложен асфальт.

Скоростная дорога протяженностью 8,6 километра выйдет на строящуюся трассу "Таврида", которая свяжет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь и Севастополь. Эта стройку века тоже можно наблюдать из окна автомобиля по пути из Керчи в Симферополь и Севастополь, и темпы ее также поражают: на протяжении многих десятков километров работают более тысячи единиц техники, 3000 рабочих и инженеров трудятся в несколько смен. Подрядчик АО "ВАД" использует самые современные технологии дорожного строительства. На каких-то из восьми участков идут земляные работы и формирование дорожного полотна, а на других - уже асфальтирование верхнего слоя и установка ограждения. Таких темпов и масштабов дорожного строительства Крым никогда еще не видел: автодорога "Таврида" протяженностью 237 километров включает в себя 17 транспортных развязок и 120 искусственных сооружений. Расчетная скорость движения на трассе - 120 километров в час.

Еще одну важнейшую транспортную развязку с нетерпением ждет задыхающийся от пробок Симферополь: строительство четырехполосной объездной дороги протяженность 9,1 километра Дубки - Левадки, которая замкнет транспортное кольцо вокруг столицы Крыма, стартовало в феврале 2017 года. Открыть движение на ней планируется 31 августа 2018 года, что позволит вывести за пределы города грузовой транзитный транспорт. Общая стоимость проекта в рамках ФЦП - 6,14 миллиарда рублей. Об этой дороге при Украине мечтали долгие годы, но ее возведение началось лишь после возвращения полуострова в родную гавань.

Настоящей архитектурной и технологической жемчужиной самого города уже в мае должен стать новый терминал международного аэропорта Симферополь площадью 78 тысяч квадратных метров, который за модерновый внешний облик уже называют "космопортом" или "Крымской волной". Он спроектирован одной из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers (Южная Корея). Для создания неповторимого силуэта, напоминающего "морскую волну", возведено 136 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 метров. Объект стоимостью 32 миллиарда рублей начали строить менее чем два года назад, так что новый аэропорт может смело претендовать на рекорд, как самый быстро построенный на всем постсоветском пространстве.

Внутри - сплошной хай-тек. Уже запущена в эксплуатацию интеллектуальная система управления зданием Building Management System, которая самостоятельно следит и регулирует все процессы внутри - от температуры и микроклимата до освещения. Одна только противопожарная система здания оснащена более 200 линейными лазерными датчиками. Предмет особой гордости - система обработки багажа, впервые полностью спроектированная и изготовленная в России - постаралось предприятие из подмосковной Балашихи.

Есть и своя уникальная "фишка" - зеленая стена площадью около 1600 квадратных метров. Конструкция является самой большой в Европе стеной из растений, размещенной внутри здания. Высота живой ее части - пять метров, это 30 тысяч декоративно-лиственных и ампельных растений - папоротники, маранты, филодендроны и эпипремнумы.

- После введения в эксплуатацию новый терминал аэропорта "Симферополь" сможет обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год, - говорит генеральный директор международный аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин. - 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены16 эскалаторов и 28 лифтов. При этом потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически на 100 процентов обеспечена только эскалаторами. Подавляющее большинство лифтов запроектировано как элемент безбарьерной среды для пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушениями здоровья, людей старшего возраста.

Также в мае будут запущены и построенные в Симферополе и Севастополе электростанции, уже получившие официальные названия "Таврическая" и "Балаклавская". На этой неделе на "Таврической" произведен первый пробный запуск газовой турбины. Следующий этап - подключение к энергосети полуострова. Параллельно на обеих электростанциях идет монтаж энергоблоков второй очереди суммарной мощностью 470 мегаватт, которые будут введены в эксплуатацию летом нынешнего года. После этого общая мощность новой генерации в Крыму с учетом Сакской ТЭЦ превысит один гигаватт. Это огромный задел на будущее.

Все эти инфраструктурные объекты - самые крупные и масштабные из сотен тех, что уже построены или возводятся на полуострове с 2014 года. Это своеобразный инфраструктурный скелет полуострова, который позволит в ближайшие годы интенсивно наращивать экономику, повышать уровень жизни и благосостояние людей, создавать новые рабочие места, строить новые санатории и развивать курортный потенциал.

- Если сравнивать социально-экономическое состояние при Украине и сейчас, то сегодня заметен колоссальный прогресс по всем отраслям: от сельского хозяйства до промышленности, от строительства дорог, школ, детских садов до грандиозных строек, - считает вице-премьер Совета министров РК Дмитрий Полонский. - Вот почему сегодня жители полуострова с таким же воодушевлением относятся к тому, что Крым вернулся на Родину, как и четыре года назад. А с введением Крымского моста мы ожидаем снижение стоимости целого ряда товаров и услуг, которые сегодня поставляются через паромную переправу, а также увеличение количества людей, приезжающих в туристических целях в любое время года.

Родившееся весной 2014 года словосочетание "Крым-наш" за четыре года получило убедительное подтверждение в виде крупнейших инвестиционных проектов, инвестируемых государством. Сотни миллиардов рублей направлены на дорожное строительство, энергетику, инфраструктуру, социальную сферу именно потому, что он, Крым, "наш", свой, родной, и это уж начали ощущать на себе крымчане.