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17.03.2018 18:24
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" сенсационно проиграл "Уфе" в 23-м туре РФПЛ

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В субботу в матче 23-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге "Краснодар" дома неожиданно проиграл "Уфе" - 0:1 (0:0). Имея огромное преимущество, "быки" не смогли ни разу поразить ворота гостей, пропустив одну из контратак гостей. Таким образом, у южан осталось 40 очков: они упустили прекрасную возможность выйти на второе место в первенстве.

"Быки" первыми из четверки команд (вместе с ЦСКА, "Спартаком" и "Зенитом"), устроивших нешуточную сечу за серебро и бронзу РФПЛ (если, конечно, "Локомотив" вдруг не "поплывет" после двух пощечин в еврокубке от мадридского "Атлетико"), а также место в Лиге чемпионов, начинает свой поединок в очередном туре. И надо ли говорить, какой результат устраивает коллектив Игоря Шалимова: в случае победы краснодарцы набирают 43 очка и перемещаются на второе место в РФПЛ.

Фото: РИА Новости
В субботу двумя матчами стартует 23-й тур чемпионата России по футболу

Но и уфимцы, возглавляемые Сергеем Семаком, еще не проигрывали весной, уйдя, таким образом, на солидное расстояние от аутсайдеров турнира. И теперь вольны выбирать себе одну из двух целей в первенстве: спокойно дошагать до финиша или попытаться шагнуть как можно выше в турнирной таблице.

В столице южной края с утра светит яркое солнце и плюс 13 на улице - в отличие от большинства поединков нашего первенства, на арене "Краснодар" погода футбольная во всех отношениях.

Хозяева по традиции сразу принялись с помощью коротких передач искать бреши в оборонительных построениях соперника. При этом и уфимцы сразу показали, что в их планы не входит лишь отбиваться: едва получив мяч, гости с помощью длинных передач старались перевести действия на половину поля оппонента. Что у них, отметим, регулярно получалось, и "быкам" долго не удавалось серьезно угрожать воротам Беленова. А вот хавбек гостей Пауревич вполне мог забить на 23-й минуте, но из середины штрафной запустил мяч далеко в сторону от владений Синицына.

Правда, тут же голкипер гостей парирует мяч после удара Шатова из пределов штрафной. А на 36-й минуте Беленов вообще непостижимым образом отражает мяч, который Классон посылал головой в ворота с нескольких метров.

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В дебюте второй половины кубанцы, судя по всему,  понявшие, что "Уфа" по своей воле делиться с фаворитом очками вовсе не собирается, рванулись вперед в надежде как можно быстрее открыть счет. Но Классону и Смолову из неплохих позиций забить никак не удается. И уже на 58-й минуте Шалимов вместо опорника Каборе выпускает атакующего полузащитника Вандерсона.

"Быки" практически не выпускают соперника с их половины, но гости продолжают стойко защищаться, раз за разом прерывая попытки кубанцев с попомощью коротких передач проникнуть на ударную позицию.

Более того, на 72-й минуте уфимцам удается результативный выпад: после передачи справа Живоглядова на противоположном фланге Пауревич с бликого  расстояния посылает мяч в сетку - 0:1.

Огорошенные хозяева, понятно, бросились отыгрываться. Но спастись им не удалось.

Не исключено, что именно это сенсационное поражение серьезно скажется на шансах "Краснодара" побороться за место в Лиге чемпионов. Кстати, "Уфа" после этой победы набирает 34 очка и поднимается на шестое место в чемпионате. А вот у "быков" осталось 40 очков, и теперь им предстоит сохранять уже позиции в споре за зону Лиги Европы.

"Краснодар" - "Уфа"- 0:1 (0:0).

Гол: Пауревич, 72 - у "Уфы".

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Лаборде, 76), Каборе (Вандерсон, 58), Газинский, Мамаев (Жоаозиньо, 70), Шатов, Классон, Смолов.

"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Засеев, 71), Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев (Фатай, 64, Аликин, 88).

Предупреждения: Лаборде, 83 - у "Краснодара"; Живоглядов, 56, Фатай, 70 - у "Уфы".

Судьи: Москалев (Воронеж), Воронцов (Ярославль), Миневич (Смоленск).

17 марта. Стадион "Краснодар". 20 тысяч 626 зрителелй

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