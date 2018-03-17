В Ростове стадион к ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию

В Ростове-на-Дону введен в эксплуатацию стадион "Ростов-Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили в Министерстве спорта РФ, необходимые документы подписаны по результатам итоговой проверки Ростехнадзора.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков назвал новый ростовский стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей, уютным и отметил удачную локацию объекта.

"Он удобно расположен, что делает его доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан", - поделился впечатлениями министр.

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018", побывавшие на "Ростов-Арене" в начале марта, также были удовлетворены стадионом. А замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш рассказал об уникальном эффекте присутствия, созданного для болельщиков.

"Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 см выше предыдущего, и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю" - пояснил он.

Последний ряд трибун и кромку поля отделяют всего 45 метров.

Решение о начале строительства стадиона на левом берегу Дона было принято в 2013 году. В августе того же года начался намыв песчаного грунта на месте будущего объекта.

Тестовый матч на новом стадионе состоится 15 апреля между командами Футбольной премьер-лиги "Ростов" и "СКА-Хабаровск". А во время ЧМ-2018 года на "Ростов-Арене" проведут встречи сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме того, на новом стадионе состоится матч 1/8 финала.