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Рубрика: ПДД

В водительские права могут внести отметку о донорстве

В водительских удостоверениях в будущем может появиться отметка о согласии на посмертное донорство либо отказе от этой процедуры. С соответствующей инициативой в Министерство здравоохранения РФ обратились Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье".
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В настоящее время правительство рассматривает проект закона, разработанного Минздравом, о донорстве и трансплантации в России. В нем предусматривается ведение Федерального регистра доноров. Проставление отметок в правах может стать одним из способов наполнения этого списка.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Отмечается, что водители смогут принять решение о донорстве и зафиксировать его при получении удостоверений или их замене. Как полагают в ОНФ, это позволит увеличить число потенциальных доноров, поскольку в настоящее время многие не знают о такой возможности или не знают, как оформить свое согласие на эту процедуру в будущем, пишет RT.

В Минздраве ранее сообщили, что в России ежегодно пациенты больниц нуждаются примерно в 10 тысячах органов для пересадки, но из-за их дефицита проводится только около 1500 операций.

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#ПДД