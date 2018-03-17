Захарова: Глава Британского совета остается в России

Глава Британского совета остается в России, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Руководитель Британского совета может выполнять все функции советника по культуре, вести программы и так далее. Это вопрос распределения функциональных обязанностей британских дипломатов", - сказала ТАСС дипломат.

"Несколько лет мы предлагали британцам привести деятельность Совета в соответствие с законом, реакция - ноль", - добавила Захарова.

Ранее в субботу Москва в качестве ответных мер на действия Лондона объявила о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с делом Скрипаля Россия отзывает согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает на российской территории деятельность Британского совета.

В МИД РФ предупредили Лондон, если он предпримет дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.