Захарова назвала страны, которые могут быть источниками вещества "Новичок"

Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США могут быть источниками химического вещества под кодовым названием "Новичок". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок" ... Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".

Она напомнила, что в 90-е годы многие советские ученые выехали на Запад и вывезли с собой технологии, которыми занимались.

"И именно в тот момент появляется удивительное название "Новичок" - так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России и всего, что связано с ней", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Советский Союз или Россия никогда не вели исследований по разработке химического вещества под кодовым названием "Новичок".

Напомним, веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок", были в начале марта в Великобритании отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. В 2010-м власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре бывший разведчик перебрался в Британию и с тех пор там проживал.