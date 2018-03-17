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17.03.2018 17:11
Рубрика: Происшествия

Захарова назвала страны, которые могут быть источниками вещества "Новичок"

Текст: Станислав Хамдохов
Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США могут быть источниками химического вещества под кодовым названием "Новичок". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок" ... Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Она напомнила, что в 90-е годы многие советские ученые выехали на Запад и вывезли с собой технологии, которыми занимались.

"И именно в тот момент появляется удивительное название "Новичок" - так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России и всего, что связано с ней", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Советский Союз или Россия никогда не вели исследований по разработке химического вещества под кодовым названием "Новичок".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Напомним, веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок", были в начале марта в Великобритании отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. В 2010-м власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре бывший разведчик перебрался в Британию и с тех пор там проживал.

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