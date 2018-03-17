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17.03.2018 20:46
Рубрика: Культура

Журналист призвал коллег посетить стенд РФ на Парижской ярмарке

Текст: Павел Зайцев (Париж)
В столице Франции продолжает работу 38-й Парижский книжный салон, второй по значению и масштабам европейский ежегодный форум книги после Франкфуртской книжной ярмарки. В этом году Россия по предложению французской стороны выступает его Почетным гостем.

Российский стенд можно увидеть из любого уголка огромного центра Порт-де-Версаль благодаря удачному вертикальному дизайну. А на подходе нельзя на заметить большого скопления публики, которого без всякого преувеличения вы не увидите ни у одного другого национального стенда.

Институт перевода совместно с Роспечатью сделали программу выступлений российских и французских писателей, переводчиков и издателей столь насыщенной и богатой на интересные лица, что на протяжении всего дня 17 марта на стенде в буквальном смысле яблоку негде было упасть. Честно говоря, я давно не помню ситуации, когда на писательские выступления за рубежом приходит столько посетителей. Сидячих мест не хватало, люди стояли на протяжении часовых выступлений и оставались на следующие.

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Скандальная ситуация с отказом президента Франции Макрона прийти на открытие российского стенда, что полагалось по традиции и даже по протоколу такого значения культурных мероприятий, имела свое продолжение скорее в пользу российской стороны. Против демарша главы Франции высказалась не только присутствовавшая здесь президент Русского фонда и вдова великого писателя Наталья Солженицына, но и французские СМИ. Они воистину доказали свою независимость от власти. Утром 17 марта на завтраке для российских участников салона его президент Венсан Монтань сообщил, что один из влиятельных французских журналистов обратился к журналистскому сообществу Парижа с просьбой поддержать наше участие в салоне и посетить российский стенд. Не знаю, в какой степени это обращение было решающим, но представителей СМИ на стенде было заметно много практически на всех выступлениях.

Конечно, настоящий аншлаг был на совместном выступлении Фанни Ардан и Евгения Водолазкина. Замечательную французскую актрису уже окрестили "крестной мамой" перекрестного года культуры России и Франции. Еще до открытия салона она посетила Москву, встречалась с современными российскими прозаиками и призналась в огромной любви к русской литературе. Во время встречи на салоне она еще раз говорила об этом. "Я далека от политики, - заявила она, - я просто влюблена в русскую литературу".

Фото: Посольство Российской Федерации во Франции
В Париже открылся книжный салон, на котором Россия - почетный гость

Во время встречи спор шел о том, что важнее для писателя: путешествовать и познавать мир в его реальности или питаться своим воображением о мире, создавая иную реальность. Евгений Водолазкин напомнил слова одного из его героев в романе "Лавр": "Не исследуй мир по горизонтали, исследуй - по вертикале". В результате спора сошлись на абсолютной истине, что настоящим творчеством может двигать только любовь.

Стоит отметить и многие другие выступления на нашем стенде. Были встречи, посвященные теме "Биография как художественный текст", говорили о творчестве Маяковского и Тургенева, обсуждали толстые литературные журналы в России, аншлаг был на презентации книги Захара Прилепина "Обитель", которую проводила его издатель Елена Шубина, и многое другое. Группа писателей провела "круглый стол" в музее И.С. Тургенева в Буживале, на бывшей даче певицы Полины Виардо, где писатель скончался в 1883 году.

Завтра салон продолжит свою работу, а 19 марта в штаб-квартире ЮНЕСКО состоится финальное событие - "круглый стол" памяти Александра Солженицына, которому в этом году исполняется 100 лет.

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