Башар Асад прибыл на передовую в Восточной Гуте

Президент Сирии Башар Асад неожиданно для внешних наблюдателей прибыл в пригород Дамаска - Восточную Гуту, где продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), а также примкнувшими к ней вооруженными формированиями.

О появлении на линии огня главы САР сообщила его пресс-служба в канале Telegram. Она также распространила снимки, на которых Асад общается с военными рядом с танком сирийской армии.

Напомним, что в Дамаске сообщают о зачистке 70 процентов района от террористов, которые со своих позиций продолжают обстреливать жилые кварталы сирийской столицы. Кроме того, уже несколько дней в Восточной Гуте открыт гуманитарный коридор, по которому пригород покинули около 50 тысяч человек. При участии российских военных на местах развернуты полевые госпитали для оказания помощи гражданскому населению, создана инфраструктура для эвакуации граждан. Кроме того, в Восточную Гуту прибыли три конвоя ООН с гуманитарной помощью.

Just recently... President Bashar al-Assad with Syrian Arab Army personnel at the front lines in #Eastern_Ghouta pic.twitter.com/U2jIoYQV1S — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) 18 марта 2018 г.