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18.03.2018 12:59
Рубрика: Власть

Восточную Гуту в воскресенье утром покинули более 25 тысяч сирийцев

Текст: Иван Петров
Более 25 тысяч сирийских граждан по состоянию на утро воскресенья покинули Восточную Гуту через открытый при содействии российских военных пункт пропуска в поселении Хаммурия. Об этом журналистам сообщил сегодня представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, ЦПВС организовал для вышедших сирийцев раздачу продуктов и необходимых вещей.

"На пунктах пропуска и в лагерях беженцев роздано 6,18 тысячи продовольственных наборов, обеспечено горячим питанием 11,44 тысячи мирных жителей, раздаются комплекты постельного белья, матрасы, одеяла и подушки", - рассказал российский генерал.

Фото: REUTERS/Kham
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Всего специалисты Центра по примирению враждующих сторон доставили в Дамаск более 30 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для нужд мирных жителей Восточной Гуты, покинувших район.

Отмечается, что всего за время работы гуманитарных коридоров, по данным ЦПВС, район Восточная Гута покинули более 68 тысяч человек.

Напомним, с 27 февраля текущего года в Восточной Гуте была введена ежедневная гуманитарная пауза (с 9 утра до 14 по местному времени). Этот район остается в настоящее время единственным приближенным к Дамаску населенным пунктом, подконтрольным террористическим группировкам. Из района Восточная Гута незаконные вооруженные формирования регулярно ведут обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска.

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