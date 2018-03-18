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18.03.2018 14:59
Рубрика: В мире

Джонсон поддержал совместное с РФ расследование по "делу Скрипаля"

Текст: Александр Саможнев

Великобритания хотела бы совместно с российской стороной расследовать отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также обстоятельства смерти бизнесмена Николая Глушкова, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

"Мы бы хотели сотрудничества с Россией по этому вопросу в ближайшие дни", - отметил министр.

Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля

Борис Джонсон подтвердил британским СМИ, что Лондон готов предоставить российской стороне доступ к материалам по отравлению Скрипаля и смерти Николая Глушкова.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось", - подчеркнул политик.

Ранее Джонсон выступил с резкими обвинениями в адрес России за инцидент в городе Солсбери, где 4 марта при неизвестных обстоятельствах получил отравление бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Россия категорически отрицает какое-либо участие в этом деле.

На фоне обострения двусторонних отношений премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Москва уже объявила о принятии ответных мер.

Внимание общественности привлекла также смерть в Лондоне Николая Глушкова. Он был заочно осужден в России к восьми годам колонии за вывод за рубеж средств "Аэрофлота". По предварительным данным, Глушков погиб от удушения. Полиция квалифицировала происшествие как убийство.

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