Лондон отказал в доступе российских дипломатов к Скрипалю

Официальный Лондон отказал российским дипломатам в доступе к Сергею Скрипалю - россиянину, отбывавшему на родине наказание за шпионаж. Отказ объясняется тем, что Скрипаль теперь гражданин Соединенного королевства. Об этом сообщает посольство России в Великобритании.

"Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", -цитирует ТАСС представителей посольства.

Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к Скрипалю и его дочери Юлии, якобы отравленным 4 марта в городке Солсбери. "На самом деле никто ничего не знает про Юлию Скрипаль и Сергея Скрипаля. Кстати, оба являются российскими гражданами", - заявил посол в эфире телеканала НТВ.