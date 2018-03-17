Посол РФ в Лондоне: Дело Скрипаля перевели в международно-правовое поле

Россия смогла перевести историю с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в международно-правовое поле. Об этом рассказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Он напомнил, что в четверг британский премьер Тереза Мэй под давлением Москвы написаала письмо в ОЗХО и попросила "так называемого независимого расследования или независимого подтверждения тех выводов", которые были сделаны Лондоном в отношении ядовитого вещества. "Я считаю этот момент очень важным, потому что мы теперь сможем получить от этой международной организации результаты их оценок, потому что британцы, к сожалению, отказываются вести с нами двусторонний диалог, отвечать на наши вопросы", - пояснил высокопоставленный дипломат.

"Поэтому, с моей точки зрения, это очень важный шаг, - подчеркнул Яковенко. - Мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами. Мы будем давить на Британию, и я вас уверяю, что из этого правового поля мы уже британскую сторону не выпустим".

Тереза Мэй, выступая 14 марта в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля, осужденного на родине за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Лондон высылает 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с Москвой. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ скоро вышлет британских дипломатов.