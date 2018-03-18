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18.03.2018 19:52
Рубрика: Власть

Явка на выборах приблизилась к 60%

Текст: Татьяна Замахина
Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 19:30 по московскому времени составляет 59,9%, свидетельствуют данные ЦИК.
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Активность избирателей вплотную приблизилась к "психологической отметке" в 60%. Как сообщал замглавы ЦИК РФ Николай Булаев, по данным на 18:00 явка в России составляла 53,4%. В целом по стране, по данным ЦИК, отмечена более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.

Что касается Москвы, то, по данным на 18:00, в столице проголосовало 52,71% избирателей. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в ЦИК. Булаев оценил этот показатель как отличный.

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