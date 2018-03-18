Касаткина проиграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина, сенсационно вышедшая в финал крупного турнира в американском Индиан-Уэллсе, уступила в решающем матче японке Наоми Осаке.

Соперница выиграла в двух сетах - 6:3, 6:2, завоевал титул за час с небольшим. Для азиатской спортсменки это был первый выигранный турнир WTA в одиночной карьере.

Напомним, ранее Касаткина смогла выбить из соревнований таких именитых теннисисток, как датчанка Каролина Возняцки, немка Анжелика Кербер и американка Винус Уильямс. Все они в разное время становились первыми ракетками мира.