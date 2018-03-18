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18.03.2018 22:00
Рубрика: Спорт

Прошлась по фаворитам

В Индиан-Уэллсе Касаткина стала грозой звездных игроков
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Дарья Касаткина в этом году в Индиан-Уэллсе удивила соперниц так же, как в прошлом году Елена Веснина, неожиданно взявшая титул на следующем по престижности турнире после "Больших шлемов" и Итогового чемпионата WTA. Правда, финал с участием Касаткиной и еще одной 20-летней теннисистки из Японии Наоми Осаки состоялся после подписания номера "РГ" в печать. Однако те матчи, которые Даша уже выиграла, и так серьезно подняли ее и в рейтинге, и в глазах конкуренток.
Фото: РИА Новости Дарья Касаткина боролась за второй титул WTA в карьере. Фото: РИА Новости
Дарья Касаткина боролась за второй титул WTA в карьере. Фото: РИА Новости

В случае победы Касаткина, которая сейчас находится на 19-й позиции в мировой классификации, в обновленной версии от 18 марта дебютирует в Топ-10 и займет девятое место. Если же россиянка уступит японке, то окажется в этом списке 11-й.

Кстати, Осаке тоже стоит отдать должное. На ее счету нет ни одного титула WTA, но в своем полуфинале Наоми разгромила первую ракетку мира румынку Симону Халеп (6:3, 6:0). Кроме того, она стала первой несеяной финалисткой этих соревнований с 2005 года. "У Наоми отличная подача, мощные удары. Она здорово прибавила, поэтому считаю ее очень опасной соперницей", - сказала Касаткина накануне решающей встречи.

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Что касается теннисисток, уже поверженных россиянкой, то в этот список попали действующая чемпионка US Open американка Слоан Стивенс, две экс-первые ракетки мира - датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелика Кербер и, наконец, старшая из сестер Уильямс, которая занимает восьмое место в рейтинге WTA.

В полуфинале Касаткина смогла дожать Винус в напряженном трехсетовом поединке - 4:6, 6:4, 7:5.

- После таких матчей сложно подобрать слова. Даже когда я встретилась с тренером и братом, я ничего не могла сказать. Я только произнесла: "А-а-а, это было здорово". Испытываешь слишком много эмоций и не можешь объяснить, что произошло, - приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA. - Знаете, во время матча я даже иногда улыбалась, когда понимала, что играю с Винус на центральном корте в полуфинале одного из крупнейших турниров в мире. Я ловила себя на мысли, что мне противостоит легенда тенниса. "Может, это момент всей твоей жизни", - говорила я себе и старалась наслаждаться игрой.

Между тем россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина свой финал в Индиан-Уэллсе уже провели, но, к сожалению, уступили Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Барборе Стрыцовой из Чехии - 4:6, 4:6. В полуфинале Катя и Лена взяли реванш у венгерки Тимеи Бабош и француженки Кристины Младенович за поражение в финале Australian Open. Впрочем, новый титул россиянкам все равно не покорился.

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