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18.03.2018 23:47
Рубрика: В мире

Киев потерял разум

Украина заблокировала российские диппредставительства
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Выборы президента России были сорваны в крупнейших городах Украины по инициативе нацистских группировок и при поддержке симпатизирующего им министра внутренних дел.
Фото: AP Украинские националисты вместе с полицией заблокировали доступ к зданию посольства РФ в Киеве. Фото: AP
Украинские националисты вместе с полицией заблокировали доступ к зданию посольства РФ в Киеве. Фото: AP
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Утром в воскресенье российские дипломатические представительства на Украине - посольство в Киеве и консульства в Харькове, Львове и Одессе - были заблокированы полицией и "активистами" из националистической партии "Свобода", а также запрещенных в России экстремистских группировок "Правый сектор", "Национальный корпус" и иных расплодившихся на Украине нацистских банд. Примечательно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, объявивший в своем Facebook в минувшую пятницу о перекрытии входов в дипломатические здания для граждан России, обосновывал такое решение именно "публичными акциями протеста в украинском обществе". Вероятно, под "украинским обществом" Аваков понимает исключительно националистические и откровенно неонацистские банды, покровителем, спонсором и куратором которых самого одиозного министра называют все украинские СМИ.

Провокация, организованная украинскими властями и персонально Аваковым, приняла форму полного блокирования подъездов и подходов к посольству в Киеве и консульствам в крупнейших городах силами полиции и нацгвардии. Ради этого в том же Киеве властям пришлось перекрыть центральную транспортную магистраль - Воздухофлотский проспект - и изменить график и маршруты движения общественного транспорта. В Одессе для ограничения доступа россиян к генконсульству прибегли к проверенному методу - "телефонному минированию" окрестностей. В итоге полиция действительно нашла "подозрительный предмет" у забора консульства. В Харькове и Львове все ограничилось огораживанием зданий и выставлением полицейского оцепления. Правоохранителей развлекали беснующиеся "активисты": они били в бочки, скандировали антироссийские лозунги и устраивали немудреные театральные представления с русофобским подтекстом. Так несколько сотен человек, собравшихся из четырех украинских городов-миллионников, подтверждали заданный Аваковым сомнительный тезис, будто выборы президента России обязательно должны вызвать в "украинском обществе" проявление агрессии и коллективного сумасшествия. А ближе к вечеру радикалы забросали яйцами и российское консульство в Киеве.

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Несмотря на всю опереточную и постановочную сущность блокады российских диппредставительств, с точки зрения дипломатии это было грубейшим нарушением международных законов, традиций и норм. "Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках. Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается и россияне все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры - объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог. Именно поэтому режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании", - так прокомментировала происходившее на Украине официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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