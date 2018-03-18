В Киеве, Одессе и Львове россиян не пускают на избирательные участки

Министерство внутренних дел Украины выполняет обещание не допускать граждан России на избирательные участки. Как передает РИА Новости, во Львове полицейские в эти часы разрешают пройти на территорию российского консульства только его сотрудникам. Накануне на Смоленской площади выразили возмущение в связи с решением украинских властей: МИД РФ назвал его беспрецедентным и противоречащим международному праву.

Во Львове вместе с полицией действуют нацгвардейцы. Они выставили перед зданием консульства РФ (там расположился избирательный участок) металлическую ограду и пускают внутрь людей исключительно по спискам. Рядом дежурят местные националисты, которые намерены устроить обструкцию россиянам, желающим принять участие в выборах. Правоохранительные органы на эту акцию не реагируют. РИА Новости отмечает, что также заблокирован доступ к посольству РФ в Киеве и к консульству в Одессе.

В Москве рассчитывают, что на нарушение Киевом Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других основополагающих международных правозащитных норм обратят внимание в ООН и ОБСЕ.