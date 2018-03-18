Косачев: были зафиксированы попытки финансирования несистемной оппозиции из-за рубежа

В Совфеде есть данные о попытках извне помешать проведению выборов президента России, в том числе - посредством финансирования несистемной оппозиции. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

"Не испытываю ни малейшего сомнения, что избирательная кампания в России была очень притягательным сюжетом для наших оппонентов в мире", - отметил сенатор. По его словам, критики России пытались ее дискредитировать, представить недемократичной страной, где невозможны свободные выборы.

Кроме того, рассказал Косачев, предпринимались попытки внести раскол в российское общество, сформировать у него негативный образ власти. В частности, были зафиксированы попытки финансирования несистемной оппозиции из-за рубежа, сообщил парламентарий. "Мы видели, как была попытка поддержать несистемную оппозицию, представить факт нерегистрации одного из кандидатов от этой оппозиции как сюжет, полностью опровергающий демократичность кампании в целом", - отметил он.

Кроме того, "было много фактов, и мы видели это в нашей комиссии по невмешательству, которая действует в Совете Федерации, много фактов подпитки из-за рубежа неправительственных организаций", отметил Косачев.

Однако эти попытки, по мнению сенатора, дали противоположный результат, "когда в результате этих неблаговидных попыток консолидация общества вокруг действий власти только возросла". "Устойчивость нашей политической системы очевидна. Поддержка президента Российской Федерации не подлежит сомнению, о чем говорят предварительные результаты", - подчеркнул сенатор.

По данным ЦИК, после обработки 40 процентов протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 74,22 процента.