Матвиенко: На Украине оказывается беспрецедентное давление на российских избирателей

Препятствование россиянам для голосования на выборах президента на территории Украины грубейшим образом нарушает международное право, заявила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сегодня проголосовала на участке в Санкт-Петербурге.

Ранее украинская полиция перекрыла доступ к консульствам России в Одессе, Львове, Киеве, Харькове, где были открыты избирательные участки.

"Запретили гражданам России проголосовать, исполнить свой долг. Это впервые, наверное, в дипломатической международной практике такое грубейшее нарушение международного права, всех международных конвенций о правах и свободах человека", - цитирует сенатора РИА Новости.

По ее мнению, это "беспрецедентный случай, вызывающий неуважение к существующему международному праву". Поведение киевских властей "говорит о том, что ситуация на Украине деградирует", раз политические элиты "сегодня идут на все тяжкие, чтобы продемонстрировать свою лояльность западным партнерам, раскручивая эту русофобскую линию, выслуживаются перед ними".

Матвиенко выразила надежду, что до конца выборов власти Украины одумаются.

"В любом случае мы будем поднимать по парламентской линии этот вопрос во всех международных структурах, требовать осуждения Киева, с тем, чтобы поставить его на место и исполнять международное право", - заверила глава Совфеда.