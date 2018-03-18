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18.03.2018 21:59
Рубрика: Власть

Матвиенко: Выборы президента РФ прошли в условиях беспрецедентной открытости

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что степень открытости и транспарентности избирательной кампании по выборам президента не позволит ни одной стране усомниться в их легитимности. Такое мнение она высказала сегодня в эфире "Первого канала".

"Это беспрецедентная кампания с точки зрения транспарентности, прозрачности и открытости выборов", - сказала она. Сенатор напомнила, что  законодатели сделали все для устранения возможностей фальсификаций на выборах. "Мы ликвидировали открепительные талоны, мы сделали возможность для любого избирателя голосовать там, где ему удобно, не по месту проживания, а по месту его нахождения, и при этом голос каждого мог засчитываться только один раз. Здесь невозможно было допустить каких-то фальсификаций", - подчеркнула она.

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Отвечая на вопрос, может ли повлиять на признание легитимности выборов то обстоятельство, что западные страны не признают принадлежности Крыма России и законности голосования на полуострове, Валентина Матвиенко заявила: "Я уверена , что этого не может быть. Особенность этой кампании в том, что никогда ни в одной кампании не участвовало столько наблюдателей".

По данным ЦИК, только из-за рубежа приехали более полутора тысяч наблюдателей, причем 43 из них отправились в Крым и Севастополь. Кроме того, по новому закону, возможности для наблюдения расширены за счет представителей общественных палат. "Невозможно не признать такие выборы нелегитимными", - считает глава Совфеда.

"Нигде, ни в одной стране, я это знаю, нет такой прозрачности, открытости выборов и создания условий для признания их легитимности", - добавила она.

Фото: пресс-служба СФ
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Выборы президента России состоялись 18 марта. После обработки 25 процентов протоколов лидирует Владимир Путин, который набирает 72,53 процента голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,44 процента, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84 процента, на четвертом Ксения Собчак с 1,39 процента.

Пятым идет кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский с 0,79 процента, далее - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,63 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,62 процента и Борис Титов ("Партия Роста") - 0,61 процента. Явка избирателей, по предварительным данным ЦИК, по состоянию на 18:00 московского времени составила 60 процентов.

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