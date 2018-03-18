Меркель и Си Цзиньпин договорились углублять партнерство

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по телефону, поздравили друг друга с переизбранием и высказались за углубление стратегического партнерства.

Также лидеры двух стран обсудили проблему переизбытка мощностей в сталелитейной промышленности. Еще одной темой разговора стала ракетная и ядерная программы КНДР.

Как пишет ТАСС, кабмин КНР получил приглашение на межправительственные консультации в Берлин. В свою очередь Си Цзиньпин пригласил канцлера посетить Китай.

Напомним, 14 марта Бундестаг переизбрал Меркель на четвертый срок, а Си Цзиньпин 17 марта был переизбран на должность председателя Китая.