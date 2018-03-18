В Министерстве внутренних дел констатировали отсутствие серьезных нарушений в ходе президентских выборов. На момент закрытия избирательных участков, отметили в МВД, нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ, не зафиксировано.

В полицейском ведомстве рассказали, что для обеспечения правопорядка на избирательных участках были задействованы около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В МВД подчеркнули, что полицейские несли службу совместно коллегами из других правоохранительных ведомств, членами избирательных комиссий, а также представителями общественности. Чуть ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что безопасность на 97 тысяч избирательных участках в воскресенье обеспечили 356 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, для поддержания правопорядка в стране привлекалось более 21 тысячи сотрудников частных охранных предприятий, а также более 52 тысяч дружинников и казаков.

В МВД также отметили, что предоставили возможность принять участие в голосовании всем своим сотрудникам.

"Полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами в настоящее время обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии", - заключили в МВД.

Ранее в МВД сообщили, что в день выборов в стране снизилось количество совершаемых преступлений, административных правонарушений и даже ДТП.