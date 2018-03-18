Наблюдатели из Беларуси отметили технологичность организации выборов в РФ

На резонно заданный вопрос журналистов БЕЛТА о своих впечатлениях от выборов президента в Российской Федерации белорусские наблюдатели прежде всего указали на "очень высокую активность избирателей и доброжелательную атмосферу".

"Избирательный процесс организован очень хорошо, - подчеркнул, в частности, председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Валерий Воронецкий, возглавляющий делегацию наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России. - Бросается в глаза оснащенность различными электронными средствами, камерами видеонаблюдения".

По его словам, наблюдатели придирчиво изучили избирательный процесс - от подачи голоса до его подсчета. "Все прозрачно и транспарентно", - констатировал он и добавил, что из общения с наблюдателями от ОБСЕ белорусские депутаты сделали вывод, что и у европейских коллег "тоже замечаний не было".

Говоря об определенных отличиях в ходе голосования на выборах в России и в Беларуси, заместитель председателя комиссии по законодательству Палаты представителей Нацсобрания РБ Иван Маркевич посчитал целесообразным выделить "уровень оснащения участков для голосования в РФ". А вот по мнению его коллеги из комиссии по бюджету и финансам Людмилы Добрыниной, на повышение явки избирателей на выборах президента России повлияли принятые не так давно поправки в избирательное законодательство.

"Благодаря принятым новеллам многие избиратели проголосовали по месту своего нахождения, - подчеркнула наблюдатель. - Сегодня жизнь так устроена, что избиратель не всегда может находиться по месту своего проживания, и если мы хотим повысить активность избирателей, этот опыт нужно учитывать, он может быть интересен и для Беларуси".

Людмила Добрынина сделал акцент и на эффективности от использования новых технологий в избирательном процессе в России. "Применение комплексов для электронной обработки бюллетеней позволяет сделать выборы более прозрачными и повысить доверие избирателей к ним, - сказала она. - Электронные протоколы, видеонаблюдение тоже придают гласность процессу выборов".

Белорусские парламентарии посетили избирательные участки не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ростовской областях, Татарстане и Чеченской Республике, Краснодарском крае.

Стоит напомнить, что в самой РБ для голосования на выборах президента РФ избирательные участки сегодня были открыты в 13 городах.