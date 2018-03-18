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18.03.2018 23:53
Рубрика: Власть

Никифоров: Фиксировались хакерские атаки на систему трансляции выборов

Текст: Татьяна Шадрина

Фиксировались хакерские атаки на систему видеотрансляции выборов, отметил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в эфире "Первого канала".

"Но система онлайн-трансляции к этому была готова. Есть даже мнение, что атаки шли из 15 стран. Но они прошли в фоновом режиме, хотя нагрузка во время атак была достаточно высокая - около десяти гигабит в секунду", - сказал Никифоров.

"Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" находится в изолированном контуре, исправно работает. И к ней фактически нет доступа извне. Система работает, специалисты на местах", - отметил он, отвечая на вопрос о возможных хакерских атаках на ГАС "Выборы".

Онлайн-трансляцию с избирательных участков смотрели около 1,5 млн человек

Возвращаясь к онлайн-трансляции, министр ответил, что в 2018 году новинкой стало то, что транслировалось не только видео с участковых избирательных комиссий, как это было в 2012 году, но и с территориальных избирательных комиссий, там где идет обобщение результатов голосования.

"Это важно, так как мы получили сквозную цепочку голосования. Как избиратель проголосовал, как избиратель опустил в урну бюллетень, как его достали, подсчитали результат. Кроме того, вся информация о ходе голосования сохранена в архиве. И три месяца запись находится "в горячем режиме", из него оперативно можно достать информацию. И еще девять месяцев информация хранится в ЦИК. Это очень высокая технологическая планка, которую Россия сама для себя установила. Ни одна другая страна мира ничего подобного не делает. Неизвестен опыт такой масштабной установки камер и онлайн трансляций выборов", - сказал Никифоров.

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