Новости

В Удмуртии проголосовали 57,71% процента населения 18:20
Юлия Чичерина проголосовала в Калининграде 18:05
Больше 44 процентов жителей Поморья проголосовали на выборах 18:02
Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США 18:01
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП 17:58
Вышло видео о создании фильма "Мария Магдалина" 17:57
Украинские националисты забросали яйцами консульский отдел РФ в Киеве 17:40
Явка на выборах президента в среднем по России превысила 50 процентов 17:40
В Петербурге явка на выборах достигла 40 процентов 17:23
Явка в Москве на 15:00 на 6% выше, чем на выборах президента в 2012-м году 17:07
В Мордовии проголосовали 58,65% избирателей 17:03
"Нед Старк" из "Игры престолов" раскрыл самую старую загадку сериала 16:47
В Вологодской области явка на выборах перевалила за 50 процентов 16:44
ОБСЕ предложила РФ и Украине самостоятельно решить вопрос по выборам 16:41
Регионы Сибири отчитались о промежуточной явке избирателей 16:40
В Чечне невесты перед ЗАГСом отправились голосовать 16:39
По данным на 15:00 в Подмосковье проголосовали 43,9% избирателей 16:22
Почти половина ярославских избирателей пришли на участки к 15 часам 16:21
В Северной Осетии проголосовали три долгожительницы 16:17
Сторонники Саакашвили устроили в Киеве акцию за отставку Порошенко 16:15
В Восточной Сибири закрылись избирательные участки 16:15
В Заполярье проголосовали 48% избирателей 16:04
Видео: Кэти Перри обвинили в домогательствах к девственнику 16:04
"Мобильные избиратели" в столице пропускают к урнам рожениц 16:02
В Сочи стартовал девятичасовой концертный марафон 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Как найти свой избирательный участок
Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 16:41
Рубрика: В мире

ОБСЕ предложила РФ и Украине самостоятельно решить вопрос по выборам

Текст: Екатерина Забродина

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не стали давать оценку факту недопуска российских граждан на избирательные участки, организованные в дипмиссиях РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Бюро по демократическим и институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томаса Раймера.

В БДИПЧ утверждают, что в международной практике нет стандартов, регулирующих процесс голосования на выборах за пределами государства.

Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС

"Я полагаю, что такие процессы определяются двусторонними соглашениями", - заявил Раймер в ответ на просьбу агентства прокомментировать ситуацию.

Ранее дать оценку происходящему призывали в МИД России. На Смоленской площади действия украинских властей назвали нарушением международных норм.

Напомним, что МВД Украины два дня назад объявило о том, что вокруг зданий посольств и генеральных консульств России в Киеве, Одессе, Харькове и Львове 18 марта будет установлен особый режим охраны, который не предусматривает пропуск внутрь посторонних лиц, в том числе для голосования.

Полицейские сегодня пропускают на территорию дипмиссий только сотрудников по специальным спискам. Между тем на консульском учете в республике стоят 72 тысячи россиян, обладающих правом голоса.

Савченко усмотрела у украинских военных готовность к госперевороту
Из Украины выдворена журналистка телеканала "Россия-24"

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Джонсон поддержал совместное с РФ расследование по "делу Скрипаля"
Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США
Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине - незаконно
Россия стала второй в медальном зачете Паралимпиады