ОБСЕ предложила РФ и Украине самостоятельно решить вопрос по выборам

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не стали давать оценку факту недопуска российских граждан на избирательные участки, организованные в дипмиссиях РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Бюро по демократическим и институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томаса Раймера.

В БДИПЧ утверждают, что в международной практике нет стандартов, регулирующих процесс голосования на выборах за пределами государства.

"Я полагаю, что такие процессы определяются двусторонними соглашениями", - заявил Раймер в ответ на просьбу агентства прокомментировать ситуацию.

Ранее дать оценку происходящему призывали в МИД России. На Смоленской площади действия украинских властей назвали нарушением международных норм.

Напомним, что МВД Украины два дня назад объявило о том, что вокруг зданий посольств и генеральных консульств России в Киеве, Одессе, Харькове и Львове 18 марта будет установлен особый режим охраны, который не предусматривает пропуск внутрь посторонних лиц, в том числе для голосования.

Полицейские сегодня пропускают на территорию дипмиссий только сотрудников по специальным спискам. Между тем на консульском учете в республике стоят 72 тысячи россиян, обладающих правом голоса.