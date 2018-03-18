Памфилова: Сайт ЦИК ночью подвергся атаке из 15 стран

Этой ночью произошла кибератака на сайт Центризбиркома, рассказала глава комиссии Элла Памфилова.

"18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2:20", - заявила она журналистам. Источники атаки, по словам главы Центризбиркома, "были расположены в 15 странах".

Ранее о возможности кибератак на сайт ЦИК в день выборов предупреждали члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России.

Сенаторы считают, что атаки на открытые ресурсы Центризбиркома могут быть предприняты для того, чтобы затруднить гражданам и наблюдателям возможность следить за ходом подсчета голосов и посеять сомнения в достоверности данных.