Пресс-секретарь штаба Путина назвал первые цифры из ЦИК замечательными

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назвал замечательными первые данные из Центризбиркома.

Сейчас Кондрашов находится в предвыборном штабе, где также собрались несколько сотен доверенных лиц Путина. На большом экране транслировали выступление главы ЦИК Эллы Памфиловой. Приглашенные внимательно слушали, фотографировались у баннеров, а также друг с другом - на память о таком торжественном событии. Теперь все слушают включение с концерта на Манежной площади.

"Замечательная цифра, несмотря на то, что никаких цифр не ставили", - сказал Кондрашов РИА Новости.

"Нарушения были, ничего не сделаешь, - также сказал пресс-секретарь штаба, комментируя ход голосования. - Но они такие, что вряд ли повлияют на итоги выборов".

По данным ЦИК по итогам обработки 21,33% протоколов, Путин получает 71,97% голосов избирателей. На предыдущих выборах он набрал 63,6%.