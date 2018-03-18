Более 200 тысяч человек посетили фестиваль "Мос/Еда!" в первый день

Новости

В Приморье открылось более 1300 избирательных участков 08:35
В Еврейской автономии начались выборы президента России 01:04
Дзюба: Карпина для меня не существует 00:52
Камболов вызван в сборную России вместо Кокорина 00:19
На Колыме открылись избирательные участки 00:03
Форвард сборной Египта Салах оформил покер за "Ливерпуль" 17.03.2018
Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем 17.03.2018
На Камчатке открылись участки для голосования 17.03.2018
Голосование по выборам президента РФ началось на Чукотке 17.03.2018
В Сахалинской области стартовали выборы президента России 17.03.2018
Савченко усмотрела у украинских военных готовность к госперевороту 17.03.2018
Под Владимиром начато расследование ДТП с группой "Пикник" 17.03.2018
ЦСКА второй раз обыграл "Йокерит" в Кубке Гагарина 17.03.2018
Захарова пообещала жесткий ответ на любые новые меры Лондона против РФ 17.03.2018
В Сочи загорелся жилой дом 17.03.2018
Журналист призвал коллег посетить стенд РФ на Парижской ярмарке 17.03.2018
"Ак Барс" сравнял счет в серии с "Металлургом" в Кубке Гагарина 17.03.2018
Опрос: Большинство немцев хотят сближения Германии с Россией 17.03.2018
СКА проиграл "Локомотиву" во втором матче серии Кубка Гагарина 17.03.2018
Захарова: Глава Британского совета остается в России 17.03.2018
ЦИК: Видеонаблюдение на выборах будет работать на 43 тысячах участков 17.03.2018
Клип Самойловой для "Евровидения" собрал больше миллиона просмотров 17.03.2018
На Киевском шоссе образовала огромная пробка из-за ДТП с автобусом 17.03.2018
Лавров: Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия 17.03.2018
В Москве прошла акция по бесплатным скринингам на выявление онкологии 17.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России
18.03.2018 01:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более 200 тысяч человек посетили фестиваль "Мос/Еда!" в первый день

Текст: Ангелина Зеленькова
Более 200 тысяч человек посетили фестиваль "Мос/Еда!" по итогам первого дня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.
Фото: Ангелина Зеленькова / РГ Фото: Ангелина Зеленькова / РГ
Фото: Ангелина Зеленькова / РГ

"По итогам первого дня площадки фестиваля "Мос/Еда!" посетили больше 200 тыс. человек. Было куплено 190 тонн продукции", - написал Собянин.

При этом мэр уточнил, что особой популярностью пользовались овощи, шашлык, конфеты "Москва", замороженные морепродукты и рыба. "Ночью еще завезем продукцию с учетом спроса", - заключил мэр.
Специально на фестиваль в Москву привезли качественные и натуральные продукты более 25 российских регионов. По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" сразу по нескольким показателям претендует на звание крупнейшего из подобных событий в мире. Во-первых, по числу площадок - их больше 1,5 тысячи по всей Москве, а во-вторых, по числу участников. И, наконец, фестиваль масштабен по объему представленной продукции - 4,5 миллиона килограммов различных продовольственных товаров из 25 регионов России.

Как рассказал "РГ" фермер Олег Сирота, только за первые 15 минут после открытия фестиваля он продал 1,5 кг сыра. Фермер добавляет, что на все площадки завезено 500 кг сыра разных сортов, но сыровары готовы к массовым поставкам и довести до 5 тонн сыра.

Фото: Ангелина Зеленькова / РГ
Столичный фестиваль "Мос/Еда!" может стать ежегодным

Но гостей фестиваля ждут не только фермерские продукты. Московские рестораторы приготовят больше 100 видов вкусных блюд и напитков. Горожанам предложат горячие блюда на гриле, мексиканские лепешки с пряными мясными и овощными начинками, лапшу на воке. А чашка горячего чая или морса с оригинальным десертом - например, запеченным с медом и орехами яблоком - станет достойным завершением прогулки в выходной день.

В воскресенье, 18 марта, на всех площадках москвичам будут предлагать попробовать разные продукты и отметить понравившиеся в специальном буклете - их раздают на всех площадках. После фестиваля организаторы подсчитают голоса и возьмут их за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки.

Главное сегодня

Лавров рассказал, спецподразделения каких стран Запада действуют в Сирии
Силуанов: Минфин может в этом году еще раз разместить евробонды
Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США "Северный поток-2"
Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР