Более 200 тысяч человек посетили фестиваль "Мос/Еда!" в первый день

"По итогам первого дня площадки фестиваля "Мос/Еда!" посетили больше 200 тыс. человек. Было куплено 190 тонн продукции", - написал Собянин.

По итогам первого дня площадки фестиваля #МосЕда посетили больше 200 тысяч человек. Было куплено 190 тонн продукции. Популярностью пользовались овощи, шашлык, конфеты "Москва", замороженные морепродукты, рыба. Ночью еще завезем продукцию с учетом спроса. https://t.co/XCPzDhM42p — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 марта 2018 г.

При этом мэр уточнил, что особой популярностью пользовались овощи, шашлык, конфеты "Москва", замороженные морепродукты и рыба. "Ночью еще завезем продукцию с учетом спроса", - заключил мэр.

Специально на фестиваль в Москву привезли качественные и натуральные продукты более 25 российских регионов. По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" сразу по нескольким показателям претендует на звание крупнейшего из подобных событий в мире. Во-первых, по числу площадок - их больше 1,5 тысячи по всей Москве, а во-вторых, по числу участников. И, наконец, фестиваль масштабен по объему представленной продукции - 4,5 миллиона килограммов различных продовольственных товаров из 25 регионов России.

Как рассказал "РГ" фермер Олег Сирота, только за первые 15 минут после открытия фестиваля он продал 1,5 кг сыра. Фермер добавляет, что на все площадки завезено 500 кг сыра разных сортов, но сыровары готовы к массовым поставкам и довести до 5 тонн сыра.

Но гостей фестиваля ждут не только фермерские продукты. Московские рестораторы приготовят больше 100 видов вкусных блюд и напитков. Горожанам предложат горячие блюда на гриле, мексиканские лепешки с пряными мясными и овощными начинками, лапшу на воке. А чашка горячего чая или морса с оригинальным десертом - например, запеченным с медом и орехами яблоком - станет достойным завершением прогулки в выходной день.

В воскресенье, 18 марта, на всех площадках москвичам будут предлагать попробовать разные продукты и отметить понравившиеся в специальном буклете - их раздают на всех площадках. После фестиваля организаторы подсчитают голоса и возьмут их за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки.